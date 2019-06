VS draaien Cuba duimschroeven voort aan

De Verenigde Staten nemen het Cubaanse regime steeds meer in het vizier. Washington kondigde gisteren nieuwe sancties af tegen Havana. Die treffen ook Amerikaanse burgers en ondernemers.

‘Cuba blijft een destabiliserende rol spelen in de westelijke hemisfeer. Enerzijds als communistisch bruggenhoofd in de regio, anderzijds door zijn steun aan Amerikaanse tegenstanders in landen zoals Venezuela en Nicaragua’, stelde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Daarom verbiedt de Amerikaanse regering voortaan educatieve groepsreizen vanuit de VS naar het Caribische eiland. Cruiseschepen en privé- en bedrijfsvliegtuigen mogen ook niet langer koers zetten naar Cuba. De ban gaat al op woensdag in, wat chaos creëerde bij passagiers en cruisebedrijven. Op de beurs in New York gingen de aandelen van Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean fors omlaag.

Koele minnaar

‘Die maatregelen zullen helpen voorkomen dat Amerikaanse dollars in handen van het Cubaanse leger en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het land vallen’, maakte de Amerikaanse minister van Financiën zich sterk.

De nieuwe sancties komen niet als een verrassing. Van bij zijn aantreden had de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk gemaakt dat hij een koele minnaar was van de toenadering tussen zijn land en Cuba. De dooi in de relaties was in 2014 ingetreden onder impuls van de Democraat Barack Obama.