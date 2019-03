VS draaien diplomatieke degradatie EU terug

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de EU-vertegenwoordiging in Washington per direct weer als gelijkwaardig aan die van de lidstaten.

De afwaardering van de diplomatieke status van de Europese Unie in de Verenigde Staten is teruggedraaid. 'Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de EU-vertegenwoordiging in Washington per direct weer als gelijkwaardig aan die van de lidstaten', liet de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, maandag weten in een verklaring. Hij verwelkomt tegelijkertijd de nieuwe EU-ambassadeur in Washington Stavros Lambrinidis.

In januari bleek dat de Amerikaanse overheid zonder kennisgeving de Europese diplomatieke vertegenwoordiging in Washington protocollair een trede lager had gezet. Voorheen had de EU de status van lidstaat, maar de unie werd zonder duidelijke reden gedegradeerd tot internationale organisatie.

Waardevolle partner

De vorige EU-ambassadeur in de VS, David O'Sullivan, merkte in december bij een overleg dat hij pas na de lidstaten werd opgeroepen, terwijl hij daarvoor bij de eersten zat. Brussel vroeg vervolgens om opheldering.

De VS en de EU zijn een krachtige macht als we samenwerken. Gordon Sondland Amerikaanse ambassadeur bij de EU

'De EU is een unieke, belangrijke organisatie en een van de waardevolste partners van de Verenigde Staten bij het garanderen van de mondiale veiligheid en welvaart', stelde Sondland maandag.