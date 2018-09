VS dreigen met sancties tegen Internationaal Strafhof

Als het hof in Den Haag een zaak opent tegen de VS, dan volgen sancties tegen de rechters. Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, maandagavond laat gezegd.

De Amerikaanse regering schakelt een paar versnellingen hoger in haar verzet tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Als het hof een zaak zou openen tegen Amerikaanse soldaten, mogen de rechters in Den Haag zich aan sancties verwachten.

De VS geven die boodschap luid en duidelijk. John Bolton, de veiligheidsadviseur van Trump, wijdde er maandagavond, op de vooravond van de herdenking van de aanslagen in New York op 11 september 2001, zijn allereerste speech integraal aan.

De VS zijn geen lid van het strafhof. Ze werkten mee aan de oprichting, maar toenmalig president George W. Bush trok de VS uit het verdrag terug in 2002. De VS vinden het hof in strijd met hun grondwet en soevereiniteit.

Maar dat neemt niet weg dat het Internationaal Strafhof kan beslissen een zaak te openen tegen Amerikaanse soldaten, al zal Washington het verdict nooit helpen uitvoeren.

Foltering in CIA-gevangenis

De kans bestaat dat dat gebeurt. Fatou Bensouda, de openbaar aanklager van het ICC, vroeg in november toelating om een zaak te openen naar vermeende oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Het zou gaan om foltering en verkrachting in geheime CIA-gevangenissen.

Volgens Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders staat het ICC op het punt te beslissen of de zaak wordt opgestart.

Bolton gaf daarom een stevig schot voor de boeg. 'Als het hof achter ons aan komt, of achter Israël of andere bondgenoten, dan zullen we niet rustig blijven zitten.'

Rekeningen bevroren

Hij zei dat de VS drie dingen zullen doen:

Strengere akkoorden onderhandelen met andere landen die hen verbieden Amerikaanse burgers over te leveren aan het ICC.

Magistraten van het ICC zullen de VS niet meer binnen mogen. Hun rekeningen in het Amerikaans financieel systeem worden bevroren. Ze zullen worden vervolgd voor Amerikaanse rechtbanken. Voor ieder bedrijf of ieder land dat meewerkt aan het onderzoek, zal hetzelfde gelden.

De VS zal niet vergeten welke landen meewerken aan het onderzoek wanneer wordt gesproken over militaire samenwerking of het samenwerken van inlichtingendiensten.

Palestijnse Autoriteit

Bolton zei ook dat de Palestijnse Autoriteit zijn kantoor in Washington moet sluiten, omdat het bij het ICC een onderzoek heeft gevraagd tegen Israël.