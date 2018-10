VS en Canada redden NAFTA-handelsverdrag

De Amerikaanse president Donald Trump boekt een overwinning door een nieuw handelsverdrag te sluiten met Mexico en Canada.

Het handelsverdrag NAFTA wordt dan toch niet verbroken, maar vervangen door een nieuw handelsverdrag. Ondertekenaars Canada, de Verenigde Staten en Mexico hebben in de nacht van zondag op maandag op de valreep een akkoord bereikt over de wijzigingen en de verlening ervan. Het hernieuwde NAFTA leeft voort als United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

De hernieuwing is een overwinning voor de Amerikaanse president Trump. Hij nam het 25 jaar oude verdrag al maanden onder vuur omdat hij het oneerlijk vond voor zijn land. Tot vorige week leek het er nog op dat de VS zich eruit zouden terugtrekken. Het land had een deadline gezet op 30 september.

Trump had het vooral moeilijk met de Canadese weigering Canada de landbouwmarkt open te stellen. Maar de Amerikanen hebben de Canadezen kunnen overtuigen.

Het akkoord zal Canada en Mexico beschermen tegen Amerikaanse invoerbelastingen voor auto's, zeggen de onderhandelaars. In welke mate Canada precies beschermd wordt, is er nog onduidelijkheid. De invoertarrieven voor staal en aluminium die de VS eerder heeft ingevoerd vallen buiten het akkoord.

Forse groei

'Het akkoord zal onze arbeiders, landbouwers en economie een volwaardig handelsakkoord opleveren dat zal resulteren in een vrijere markt, eerlijkere handel en forse groei in onze regio', klinkt het in een gezamenlijke mededeling.