VS en China gaan handelsbesprekingen hervatten

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping lassen een nieuwe pauze in hun handelsoorlog in. De Verenigde Staten stellen voorlopig geen nieuwe heffingen op Chinese producten in.

Dat zijn de twee wereldleiders overeengekomen tijdens hun onderhoud in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka. De twee partijen gaan ook de onderhandelingen over hun wederzijdse handel, die vorige maand stilvielen, hervatten.

Volgens Trump was het een erg goede vergadering met de Chinese president. ‘Uitstekend. Ik zou zeggen uitstekend. Zo goed als mogelijk. We praatten over heel wat zaken en we zitten weer op het goede spoor’, zei hij aan journalisten na afloop van de ontmoeting.

De VS zullen later vandaag een officiële mededeling uitsturen over het gesprek tussen Trump en Xi, voegde de president nog toe.

Impasse

De Amerikaans-Chinese onderhandelingen belandden zes weken geleden in een impasse, wat voor heel wat zenuwachtigheid zorgde zowel bij bedrijven als beleggers. Dat de twee grootmachten weer aan tafel gaan zitten vermindert op zijn minst tijdelijk de vrees dat een nieuwe koude oorlog op komst is. Al is voorlopig onduidelijk hoe de VS en China hun meningsverschillen zullen bijleggen.

De Amerikaans-Chinese handelsoorlog heeft niet alleen in de twee grootste economieën een impact, maar treft ook heel wat andere landen en tal van bedrijven, en leidt tot een tragere groei van de wereldeconomie.

Door het escalerend conflict ligt de hoop voor beleggers nu bij de centrale banken. De Federal Reserve heeft dit jaar een u-bocht gemaakt. De Amerikaanse centrale bank is gestopt met haar renteverhogingen en zal mogelijk al volgende maand voor het eerst de rente weer verlagen. De Europese Centrale Bank staat klaar om in te grijpen met meer stimulus – en mogelijk een kleine renteverlaging – mocht de economische toestand verder verslechteren.

Beleggers zoeken hun toevlucht ook in veilige havens zoals overheidsobligaties, de Japanse yen en goud.

Huawei

Sinds de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken op 10 mei strandden, verhoogde Trump de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen van 10 tot 25 procent. De voorbije dagen gaf hij aan dat een volgende stap een tarief van 10 procent op alle nog niet getaxeerde Chinese invoer zou kunnen zijn. Het gaat om een pakket ter waarde van ongeveer 300 miljard dollar en producten zoals smartphones en kinderkleding.