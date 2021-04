VS en China gaan samenwerken op klimaat

Na gesprekken tussen de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en zijn Chinese tegenhanger Xie Zhenhua hebben de twee grootste uitstoters van broeikasgassen een gezamenlijke verklaring verspreid waarin ze zeggen dat ze gaan samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan.

De strijd tegen de opwarming moet met de nodige ernst en urgentie worden aangegaan, zo staat in de verklaring. Er moet meer gedaan worden op nationaal en multilateraal niveau.

De virtuele klimaattop die de Amerikaanse president Joe Biden donderdag en vrijdag houdt, moet de inspanningen opdrijven en de klimaatconferentie van november in Glasgow voorbereiden, zo kwamen beide partijen overeen.

4° Opwarming Volgens John Kerry dringt de tijd nu echt omdat "we niet doen wat we in Parijs zeiden dat we zouden doen", waardoor we nu afstevenen op een opwarming van 4 graden.

De Verenigde Staten en China wilden verder praten over "concrete maatregelen" om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken Het is "uiterst dringend" de klimaatverandering aan te pakken, zei Kerry zondag aan de Britse zender Sky News naar aanleiding van de topbijeenkomst die de VS op 22 en 23 april organiseren. "Het woord "'dringend' is volkomen van toepassing in de huidige crisis want landen klaren de klus eenvoudigweg niet", aldus de Amerikaanse klimaatgezant.

Ramp

De tijd dringt nu echt omdat "we niet doen wat we in Parijs zeiden dat we zouden doen", waardoor we nu afstevenen op een opwarming van 4 graden, aldus nog John Kerry. "Dat wordt meer dan een ramp voor de voedselproductie, het water, de bewoonbaarheid in verscheidene delen van de planeet, het afsmelten van het ijs, de stijging van de zeespiegel."