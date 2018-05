VS en China willen handelsconflict ontzenuwen

De Verenigde Staten en China kondigden zaterdag in een gezamenlijke mededeling aan dat ze na twee dagen van 'constructieve' gesprekken in Washington tot een akkoord kwamen dat China meer goederen en diensten zal kopen in de VS. Dat zou onder andere een 'betekenisvolle toename in de uitvoer van Amerikaanse energie en landbouwproducten' inhouden. Beide grootmachten proberen zo een handelsoorlog te ontmijnen.