VS en Rusland clashen over Kazachstan

In de aanloop naar belangrijke gesprekken over de Oekraïne-crisis klappen Rusland en de VS op elkaar over Kazachstan.

Nu het Kazachse regime na een week van onlusten weer meester lijkt over de situatie, is een interne Paleisrevolutie aan de gang. De gewezen chef van de veiligheidsdienst die vorige week al was afgezet, Karim Masimov, is samen met een rits medewerkers door zijn eigen voormalige dienst gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad. Dat melden diverse buitenlandse media.

Walvis van het regime

Masimov is niet alleen een walvis van het regime omdat hij twee keer premier was. Hij geldt ook als vertrouweling van ex-president Noersoeltan Nazarbajev die na de val van de Sovjetunie Kazachstan net geen 30 jaar met ijzeren hand regeerde.

Nazarbajev gaf de teugels in 2019 als president over aan een andere vertrouweling, Kassym-Jomart Tokajev. Maar Nazarbajev behield wel controle over grote delen van het Kazachse overheidsapparaat. Hij en zijn familie blijven vanuit hoofdstad Nur-Sultan baas over de economie, gedomineerd door inkomsten uit oliewinning. Kazachstan bezit 3 procent van de mondiale oliereserves en zit op belangrijke voorraden steenkool, uranium en gas.

3 procent Olie Kazachstan bezit 3 procent van de mondiale oliereserves

Het verklaart waarom net Nazarbajev de voorbije dagen het grootste mikpunt was van betogingen in de belangrijkste stad Almaty. Die begonnen na Nieuwjaar uit protest tegen de hoge lpg-prijzen aan de pomp, maar ontaardden in volkswoede tegen het al te autoritaire en corrupte regime die door Nazarbajev wordt aangestuurd.

Intussen heeft president Tokajev zijn voorganger Nazarbajev afgezet als voorzitter van de invloedrijke veiligheidsraad. Maar weinigen geloven dat er echt sprake is van een breuk tussen de voormalige president en zijn door hemzelf aangeduide opvolger. Kazachstan is allerminst een baken van democratie. Echte oppositie is er niet en de regeringspartij wint doorgaans met een score rond 100 procent.

Bestorming en brandstichting

Het regime regeerde gewelddaidg op de bestorming van en brandstichting in overheidsgebouwen in Almaty. Politie en leger schoten tientallen mensen dood - terroristen en bandieten volgens het regime - en verrichtte duizenden arrestaties. In het land is de noodtoestand van kracht, met een avondklok tussen 23 en 7 uur. Het internet is al dagen zo goed als ontoegankelijk.

Persbureau Reuters meldt dat zaterdag de rust grotendeels is teruggekeerd. In Almaty was nog occasioneel geweervuur te horen onder hevige politiepatrouilles, maar winkels en tankstations gingen weer open. In Nur-Sultan wordt melding gemaakt van checkpoints bemand door politie en zwaar bewapende militairen.

In Kazachstan zijn intussen de eerste divisies van een geplande buitenlandse troepenmacht van 2.500 soldaten geland in Kazachstan. Het gaat om een gezamenlijke missie onder de paraplu van de CSTO, een samenwerkingsakkoord van voormalige Sovjetrepublieken. President Tokajev vroeg het verbond officieel om hulp zodat de rust kan terugkeren.

Internationaal wordt de hand van Rusisch president Vladimir Poetin gezien in de operatie. Het zijn ook Russsen die de dans leiden in de militaire macht in Kazachstan, pal in de politieke invloedssfeer van Moskou.

Russische havik

De VS zien met lede ogen hoe de Russische havik neerstrijkt op de Kazachse vlakte. Niet-essentieel personeel op de Amerikaanse ambassade in Almaty kreeg intussen te horen dat ze het land mogen verlaten.Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zette op een persconferentie vraagtekens bij de Russische operatie.

'Het lijkt me toch dat de Kazachse autoriteiten en overheid in staat is zelf zijn boontjes te doppen, op een manier dat de rechten van betogers gegarandeerd worden bij het beteugelen van de protesten en ook recht en orde afgedwongen wordt. We proberen te begrijpen waarom Kazachstan zich geroepen voelt buitenlandse steun in te roepen', aldus Blinken.

Een belangrijke les uit de recente geschiedenis is dat Russen niet graag meer vertrekken eens ze in je huis staan. Anthony Blinken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Hij twijfelt openlijk of de Russen hun belofte van een aanwezigheid van hooguit enkele dagen of weken zullen nakomen. 'Een belangrijke les uit de recente geschiedenis is dat Russen niet graag meer vertrekken eens ze in je huis staan.'

Rusland reageerde als door een wesp gestoken op de uitspraken van Blinken. 'Als Blinken zo van geschiedenis houdt: dan is het eerder dat als Amerikanen in je huis komen, het lastig wordt in leven te blijven en niet verkracht of beroofd te worden. Kijk maar naar Vietnam of Irak. Helaas is dat het niet alleen, maar een constante in het 300-jarige bestaan van dat land', klinkt het op de sociale media van Ruslands ministerie van Buitenlandse Zaken.