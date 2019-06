VS en Rusland stevenen af op cyber-Koude Oorlog

Rusland noemt het nieuws dat de Verenigde Staten zijn elektriciteitsnetwerk zijn binnengedrongen 'zorgwekkend'. Maar zelf is het evengoed actief in de Amerikaanse infrastructuur.

Rusland sluit een cyberoorlog met de VS niet uit. Dat zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov maandag als reactie op een artikel van de krant The New York Times. Hij had het over een 'hypothetische mogelijkheid', die hij 'zorgwekkend' noemde.

De Amerikaanse krant schreef dit weekend op basis van anonieme overheidsbronnen dat de Verenigde Staten steeds vaker in het Russische elektriciteitsnetwerk binnendringen. Beide landen hebben elkaars energienetwerken al langer in het vizier, maar de Amerikaanse aanvallen zouden de jongste tijd een stuk agressiever geworden zijn.

We willen Rusland en iedereen die cyberaanvallen tegen ons uitvoert duidelijk maken dat ze daar een prijs voor zullen betalen. John Bolton Amerikaanse veiligheidsadviseur

Vroeger werden stukjes computercode die de Russen in de gaten hielden, en informatie doorstuurden naar Washington, in het Russische elektriciteitsnetwerk geplant. Maar de jongste tijd zouden de Amerikanen ook malware, schadelijke software, geïnstalleerd hebben.

Stroomnet platleggen

Het doel is tweeledig. De aanvallen moeten als waarschuwing dienen dat de Amerikanen kunnen terugslaan als de Russen zich nog eens in de Amerikaanse verkiezingen mengen. En ze moeten helpen het Russische stroomnet plat te leggen als een conflict tussen de VS en Rusland uitbreekt. 'We willen Rusland en iedereen die cyberaanvallen tegen ons uitvoert duidelijk maken dat ze daar een prijs voor zullen betalen', zei de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton vorige week.

De aanvallen op het Russische stroomnet zijn het gevolg van de nieuwe bevoegdheden die het Witte Huis en het Congres vorig jaar gaven aan het United States Cyber Command (USCC), de digitale tak van het Pentagon die verantwoordelijk is voor defensieve en offensieve cyberoorlogvoering. Die kwamen er als reactie op vermoedens dat Rusland malware in belangrijke Amerikaanse infrastructuur als elektriciteitscentrales en olie- en gasleidingen had geplaatst.

Nooit eerder mogelijk

Het USCC kan nu verder gaan dan ooit. 'Het voorbije jaar is het veel, veel agressiever geworden', zegt een anonieme inlichtingenofficier. 'We doen nu dingen op een schaal die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.'

Volgens de bronnen wordt de Amerikaanse president Donald Trump amper op de hoogte gehouden van de acties, uit vrees dat hij ze zou herroepen of ze per ongeluk zou verklappen aan een buitenlandse functionaris, zoals hij in 2017 een gevoelige operatie in Syrië besprak met de Russische minister van Buitenlandse Zaken.