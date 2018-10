VS houdt F-35's aan de grond na crash

F-16 brandt uit op Belgische basis

Op een luchtmachtbasis in België is een F-16 uitgebrand, nadat het vliegtuig bij een onderhoudsbeurt vlam had gevat. Twee technici liepen lichte verwondingen op, meldt het ministerie van Defensie.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Het toestel wordt als verloren beschouwd. Een ander gevechtsvliegtuig liep schade op.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. 'Dat moet onderzoek uitwijzen', aldus een zegsvrouw. Het incident gebeurde donderdagmiddag rond 14.10 uur op het militaire vliegveld in Florennes, in het zuiden van België.