VS klagen Russische aan wegens inmenging in verkiezingen 2018

Moskou beschuldigt Washington ervan een aanklacht 'gefabriceerd' te hebben om nieuwe sancties tegen Rusland te kunnen uitvaardigen.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland liepen zaterdag weer op. De inbeschuldigingstelling van een Russische vrouw door de Amerikanen vormt de aanleiding.

De Amerikaanse regering wreef Elena Alekseevna Khusyaynova vrijdagavond laat inmenging in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 6 november aan. 'Ze speelde een belangrijke financiële rol in een Russisch plan om een informatieoorlog tegen de VS te voeren', klonk het in Washington.

Valse accounts

De 44-jarige Russische was volgens de Amerikaanse justitie hoofdboekhouder van Project Lakhta. 'Een operatie die in 2014 op poten gezet werd met het geld van een Russische oligarch die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, en twee van de bedrijven van die oligarch', luidt het in de aanklacht.

We denken dat Washington een voorwendsel aan het creëren is om nog maar eens sancties tegen ons land uit te vaardigen. Die beschuldigingen zijn gefabriceerd. Sergej Riabkov Russische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

De missie zou erin bestaan hebben om via valse accounts op sociale media de Amerikaanse maatschappij nog meer te verdelen over vrije wapendracht, electorale fraude en andere gevoelige onderwerpen.

Khusyaynova is de eerste persoon die in beschuldiging gesteld wordt voor pogingen tot inmenging in de verkiezingen van 2018. Eerder beschuldigden de VS al twaalf Russische militairen van hacking van mails van Hillary Clinton en haar Democratische partij.

Die beschuldigingen pasten in het onderzoek van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische pogingen om de Amerikaanse presidentsrace van 2016 te beïnvloeden.

Trump versus Poetin

Rusland heeft altijd volgehouden zich nooit in Amerikaanse verkiezingen gemengd te hebben. Tijdens een ontmoeting met Donald Trump drukte Russisch president Vladimir Poetin zijn Amerikaanse ambtgenoot nog op het hart 'nooit tussenbeide gekomen te zijn in Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden en dat nooit te zullen doen'.

Schermvullende weergave Donald Trump en Vladimir Poetin spraken over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsrace van 2016 tijdens hun top in juli. ©AFP

Trump leek door Poetins garantie gerustgesteld. 'Ik zie geen reden waarom Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingen zou mengen', luidde het.

Hij veroorzaakte destijds behoorlijk wat opschudding door eerder geloof te hechten aan Poetins verklaringen dan aan het onderzoek van zijn eigen inlichtingendiensten. Een dag later poogde hij de brokken te lijmen door te stellen dat hij tijdens de persconferentie met Poetin 'zich versproken had'. 'Ik bedoelde dat ik geen enkele reden zie waarom Rusland niet verantwoordelijk zou zijn', luidde het.

Nieuwe sancties

De inbeschuldigingstelling van de Russische vrouw kwam er op een moment dat de Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden voor pogingen van Rusland, China, Iran en andere buitenlandse diensten om zich te mengen in de strijd om het Amerikaanse Congres op 6 november.

Rusland lachte de beschuldiging opnieuw weg zaterdag. 'We denken dat Washington een voorwendsel aan het creëren is om nog maar eens sancties tegen ons land uit te vaardigen. Die beschuldigingen zijn gefabriceerd', stelde Sergej Riabkov, de Russische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.