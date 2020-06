VS krijgen raciale ongelijkheid allesbehalve weggewerkt

Zowel economisch en juridisch als op het vlak van onderwijs en gezondheid: de kloof tussen Afro-Amerikanen en hun blanke landgenoten is wel degelijk groot.

In de Verenigde Staten blijven de raciale protesten volop woeden, allesbehalve geblust door de steeds dreigender repliek van president Donald Trump. Meer dan 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, en ruim een halve eeuw na de burgerrechtenwetten, bevestigen tal van statistieken dat nog altijd een wijde kloof gaapt tussen Afro-Amerikanen en hun blanke, en vaak ook hispanic- en Aziatische landgenoten.

De woede om de dood van George Floyd vestigt vooral de focus op het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, en de juridische discriminatie die hen disproportioneel vaak treft. Zo is maar 13 procent van de Amerikaanse bevolking zwart, maar vertegenwoordigen ze liefst 40 procent van de 2,3 miljoen gedetineerden in de VS.

Ook op onderwijsvlak is de ongelijkheid groot. Een op de vijf Afro-Amerikanen doorloopt hoger onderwijs, terwijl dat bij blanke landgenoten ruim anderhalf keer zoveel is. En bij Aziatische Amerikanen zelfs bijna drie keer. Dat verklaart deels ook de grote economische achterstand.



Het aantal zwarten dat onder de armoedegrens leeft, is 2,5 keer zo hoog als bij blanken. Hun mediaaninkomen ligt 41 procent lager. Hun mediaanvermogen is zelfs tien keer minder. De Amerikaanse werkloosheidsgraad daalde de voorbije jaren tot het laagste niveau in ruim een halve eeuw, ook voor zwarten. Maar 6 procent werklozen begin dit jaar was wel nog altijd het tweevoud van het aantal blanken zonder job, conform het historische gemiddelde.



Sinds de coronacrisis is de werkloosheidsgraad in de VS verviervoudigd tot ruim 14 procent. Ironisch genoeg is het verschil tussen zwarten en blanken daardoor verkleind. Zwarten hebben vaker laagbetaalde jobs, die net nu als essentieel gezien worden - schoonmakers, buschauffeurs, winkeliers, verplegers.

De bittere keerzijde: zo is hun kans op besmetting groter. Het verklaart, samen met vaak krappe behuizing en een disproportioneel hoger aantal (armoede)ziektes zoals diabetes en overgewicht, waarom het aantal coronadoden onder Afro-Amerikanen liefst 2,4 keer hoger ligt dan bij blanken. Terwijl hun levensverwachting sowieso al drie jaar lager lag.