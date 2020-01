‘VS labelen China niet langer als muntmanipulator'

De VS staan op het punt China te verlossen van het etiket ‘muntmanipulator’.

In de Verenigde Staten domineert handel deze week de politieke agenda. Niet alleen vertoeft de Europese commissaris voor Handel Phil Hogan drie dagen in Washington voor overleg over het thema. Als alles volgens plan verloopt, ondertekenen de Amerikanen en de Chinezen woensdag ook een minihandelsdeal.

Aan de vooravond van die ceremonie lijken de VS een geste richting China te willen doen. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal vernam in regeringskringen dat Washington op het punt staat China van het label ‘muntmanipulator’ te verlossen.

6,89 De jongste weken is de yuan in waarde gestegen. De munt ging gisteren naar 6,89 yuan per dollar, het hoogste peil sinds juli vorig jaar.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceert om de zes maanden een rapport over dat thema. Het ministerie beschouwt een land als een manipulator als dat een groot surplus boekt op de lopende rekening, een groot overschot heeft op de handelsbalans met de VS en eenzijdig op de wisselmarkt inter-venieert.

De VS beschuldigden China in augustus 2019 er voor het eerst sinds 1994 van de yuan te onderwaarderen om de export te stimuleren. De demarche kwam kort nadat China zijn munt onder de psychologische grens van 7 yuan per dollar liet dalen.

Die ingreep volgde op een dreigement van de VS om nieuwe invoertarieven op Peking af te vuren. Door de waarde van de yuan te laten zakken maakte China het voor de Amerikanen interessanter Chinese producten te kopen. Een zwakkere munt maakt de import goedkoper.