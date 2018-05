VS leggen China importtarieven op

Een week na de ontdooide spanningen tussen China en de VS kondigt president Donald Trump aan dat er nieuwe invoertaksen komen op Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar. Dat meldt het Witte Huis in een mededeling.

Daarnaast wil Trump ook Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven aan banden leggen. Die maatregelen worden bekendgemaakt op 30 juni.

'De VS zullen binnenlandse technologie en intellectuele eigendom blijven beschermen. We verzoeken China al zijn handelsbarrières, inclusief de niet-monetaire, op te heffen, want ze maken het moeilijk en oneerlijk om er handel te drijven', zegt het Witte Huis.