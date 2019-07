VS lenen ook dit jaar meer dan 1.000 miljard dollar

Volgens schattingen van de schatkist zullen de VS in de tweede jaarhelft nog 814 miljard dollar aan schuldpapier uitgeven, waarmee de teller voor heel 2019 op 1.230 miljard dollar komt. Vorig jaar leende de overheid al 1.340 miljard dollar, meer dan het dubbele dan een jaar eerder.

Als gevolg van de Republikeinse belastingverlagingen in 2017 lopen de belastinginkomsten achter op de uitgaven, die nog een boost zullen krijgen door het recente begrotingsakkoord tussen Republikeinen en Democraten. De begrotingswaakhond CBO schat dat die deal de komende tien jaar 265 miljard dollar aan de schulden toevoegt, en 1.700 miljard als de huidige uitgaventrend aanhoudt.

De totale schuldenberg van de overheid bedraagt intussen 22.000 miljard dollar, of 106 procent van het bbp eind 2018. In de Democratische campagne voor de presidentsverkiezingen is het thema afwezig, terwijl de Republikeinse president Donald Trump zijn vroegere belofte om de schuld te elimineren al lang overboord gegooid heeft. Voorlopig liggen de beleggers er niet wakker van, omdat schuldpapier op tien jaar de overheid amper 2 procent rente kost.