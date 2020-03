VS nieuwe epicentrum van coronapandemie

In de VS zijn nu meer coronabesmettingen vastgesteld dan waar ook ter wereld. Zelfs het bedrijfsleven raadt president Donald Trump af te snel terug te keren naar 'business as usual'.

Waarvoor de Wereldgezondheidsorganisatie dinsdag al vreesde, is twee dagen later realiteit geworden: de Verenigde Staten zijn het nieuwe epicentrum van de coronapandemie. Er zijn nu, volgens tellingen van de gezaghebbende Johns Hopking University, 82.404 besmettingen vastgesteld, waarmee de VS China (81.782) en Italië (80.539) voorbijsteken als het meest getroffen land ter wereld.

Het dodentol - 1.178 - ligt er wel nog een pak lager dan in China (3.291) en zeker Italië (8.165), maar ook dat dreigt de komende dagen en weken snel op te lopen.

Zeker de miljoenenstad New York is snoeihard getroffen, en staat in voor ruim een derde van de Amerikaanse gevallen. Donderdag steeg het aantal besmettingen er tot ruim 37.000, de dodentol naar 385. Intussen ontwikkelt New Orleans, in de zuidelijke staat Louisiana, zich als de nieuwste broeihaard. Vermoed wordt dat het beroemde Mardi Gras-festival er vorige maand voor een enorme vespreiding van het virus heeft gezorgd.

Onvoldoende

Al weken luidt de kritiek dat Amerikaans president Donald Trump te laks reageert, omdat hij het coronavirus initieel minimaliseerde als een griepje of zelfs een verzinsel van de Democratische oppositie om zijn herverkiezingscampagne dit najaar te schaden.

De eerste Amerikaanse coronatests bleken ook onbetrouwbaar, en tot op heden zijn ze lang niet in alle staten voldoende beschikbaar. Veel ziekenhuizen, die steeds meer overspoeld raken, beschikken ook over te weinig beschermend materiaal, capaciteit en broodnodige beademingsapparatuur.

Onverzekerd

De coronacrisis laat ook grote gebreken zien in de geprivatiseerde Amerikaanse gezondheidszorg. Miljoenen Amerikanen zijn nog altijd niet of zeer beperkt verzekerd, waardoor ze doktersbezoeken uitstellen uit financiële overwegingen. Betaald ziekteverlof is nu pas, via de enorme overheidsstimuli, ietwat geïntroduceerd, waardoor veel zieke Amerikanen bleven werken uit schrik loon te verliezen. Zo kon het virus zich wekenlang verspreiden.

Intussen heeft de regering-Trump de inspanningen opgeschroefd - in het enorme hulppakket dat de senaat woensdag goedkeurde zit ook 150 miljard voor de ziekenhuizen en medische bijstand - en grepen vele individuele staten vooral zelf in. Zowat een derde van de bevolking - zo'n 100 miljoen Amerikanen - woont in een staat die intussen een vorm van 'lockdown' heeft ingevoerd, inclusief Californië en New York.

Back to business

Gevreesd wordt echter dat zoveel kostbare tijd en middelen verloren gegaan zijn dat de Amerikaanse pandemie nog veel erger zal worden. Niettemin pleitte Trump er deze week al voor om tegen Pasen, over iets meer dan twee weken, de bedrijven alweer te laten openen. De economische schade wordt te groot, 'de remedie erger dan het probleem zelf', aldus Trump. Donderdag raakte bekend dat vorige week liefst 3,3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd, het vijfvoud van het vorige record uit 1982.

Wetenschappelijke experts, inclusief zijn eigen adviseurs, waarschuwen echter dat Trump met zijn 'back to business'-pleidooi de gezondheidscrisis helemaal zal laten ontsporen. Wat volgens veel economen en bedrijfsleiders op zijn beurt ertoe zal leiden dat de recessie nog harder en langer zal toeslaan.