VS op zucht van 100 miljoen vaccinprikken

Terwijl te midden van de vrees van een derde golf almaar meer kritiek klinkt op de haperende vaccinatiecampagnes in Europa, gaat het prikken over de plas in de Verenigde Staten vlotter dan verwacht.

Bij zijn aantreden had de Amerikaanse president Joe Biden gezegd 100 miljoen prikken te zullen zetten binnen de eerste 100 dagen van zijn termijn. Volgens het nieuwsagentschap Bloomberg is het best mogelijk dat de VS die mijlpaal vandaag al bereiken, vijf weken vroeger dan gepland.