VS poken handelsconflict met China weer op

De handelsoorlog tussen de VS en China dreigt deze week weer te escaleren, met nieuwe tarieven op nog eens 200 miljard dollar aan Chinese import.

Even leek het alsof de Amerikaanse president Donald Trump zijn plannen voor een handelsoorlog op een lager pitje had gezet. Deze zomer duwde hij de pauzeknop in voor het handelsconflict met Europa. De voorbije weken werden voorbereidingen getroffen voor overleg met de Chinese regering in Washington. En vrijdag ondertekenden Amerikaanse diplomaten op een G20-bijeenkomst van de ministers van Handel nog een gemeenschappelijke verklaring over internationale handel.

Maar maandag is Donald Trump weer aan het tweeten over tarieven. Hij beweert dat ze de VS in een sterke onderhandelingspositie zetten en jobs en miljarden dollars doen terug vloeien naar de VS. Dat gezinnen op kosten worden gejaagd omdat goedkope importproducten verdwijnen, noemt hij 'onmerkbaar.'

Volgens Amerikaanse media heeft Trump beslist om deze week bekend te maken dat hij invoertarieven zal heffen op 200 miljard dollar aan Chinese producten die de VS binnen komen. De lijst met producten zou worden bekend gemaakt. Een voorlopige lijst werd in juli al gepubliceerd.

Dat zou betekenen dat de VS de helft van de handel met China belasten. Eerder voerde Washington al heffingen in op 50 miljard dollar aan Chinese import. Deze week zou de teller dus op 250 miljard dollar kunnen komen. Chinese bedrijven verkopen jaarlijks grosso modo voor 500 miljard dollar producten aan de VS.

China kondigde al aan dat het meteen zal terug slaan met tarieven. Dat betekent dat alleen al tussen de VS en China een half miljard dollar aan internationale handel niet volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie zal lopen.

De grote vraag wordt vervolgens of de slaan-en-zalven-tactiek van het Witte Huis kan werken. Bedoeling is dat de Chinese minister van Financiën volgende week in Washington de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin ziet. Toplui van de Amerikaanse en Chinese regering hebben elkaar deze zomer vier keer gezien om de handelsrelaties te bespreken.

Geweer tegen het hoofd

De Chinese regering liet de voorbije maanden in interviews al weten dat ze niet bereid is te onderhandelen 'met een geweer tegen het hoofd'. Naast het afblazen van de gesprekken of het heffen van invoertarieven op Amerikaanse producten, zou China ook de verkoop van grondstoffen aan de VS kunnen beperken.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat Apple moeilijkheden krijgt om zijn iPhones te assembleren. De Chinese minister van Financiën Lou Jiwei vernoemde zondag die mogelijkheid van 'exportbeperkingen'.

Een andere mogelijkheid is dat China probeert de banden met de Europese Unie aan te halen, net zoals Japan deed in een handelsakkoord. De Chinese minister van Financiën is deze week in Brussel en ontmoet leden van de Europese Commissie.

Canada

Het Witte Huis voert ook de druk op Canada weer op. Vorige maand bereikten de VS een deal met Mexico over een herziening van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA, maar Canada is daarmee nog altijd niet akkoord. Gesprekken sprongen vrijdag af. Een hervatting van de onderhandelingen staat nog niet op de officiële agenda.