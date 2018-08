VS-politicus John McCain staakt kankerbehandeling

De 81-jarige Republikeinse politicus, die geregeld stevige kritiek had op president Donald Trump en met de Democraten mee stemde, is al geruime tijd ernstig ziek. Hij heeft een agressieve hersentumor en hij wist al dat de prognose slecht was. De diagnose werd een jaar geleden gesteld. Eerder was McCain, Vietnam-veteraan en oorlogsheld, al behandeld wegens huidkanker.