VS raden opnieuw mondkapjes aan voor gevaccineerden

Door de opmars van de deltavariant draait de Amerikaanse gezondheidsautoriteit een 'privilege' voor gevaccineerden terug. In risicozones worden mondmaskers opnieuw aangeraden.

Het contrast met een dikke twee maanden geleden is groot. Terwijl de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) het mondkapje halverwege mei voor gevaccineerde Amerikanen naar de vuilnisbak verwezen, keert de federale ziektepreventiedienst op zijn stappen terug. Ook in verschillende Franse departementen worden mondmaskers opnieuw verplicht in de buitenlucht.

'In de zones waar de verspreiding hoog is, raden de CDC mensen die ingeënt zijn aan een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke plaatsen indoor', zegt directeur Rochelle Walensky, die benadrukt dat zelfs volledig gevaccineerden de besmettelijke variant kunnen oplopen en verspreiden. In de Verenigde Staten heeft bijna de helft van de bevolking ouder dan 12 jaar twee coronaprikken in de arm gekregen.

Dat maakt het potentieel voor de deltavariant nog altijd erg groot. De Verenigde Staten prijken nog altijd in de lijst van zwaar getroffen landen. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen per dag stijgt al een tijdje en ligt nu op 57.126 gevallen. 'We zien om de tien dagen een verdubbeling van het aantal gevallen', zegt epidemioloog David Doudy aan het persagentschap Reuters.

Vaccinatiecampagne

Lees Meer Gevaccineerde Amerikanen moeten geen mondmasker meer dragen

Volgens de CDC staat 63 procent van de counties te boek als een hoogrisicozone, waardoor het dragen van mondmaskers er aangewezen is. De Amerikaanse president Joe Biden grijpt de nieuwe richtlijn aan om het belang van de vaccinatiecampagne te onderstrepen. 'De aankondiging van de CDC toont aan dat het vaccin het belangrijkste beschermingsmiddel tegen de deltavariant is', reageert hij.