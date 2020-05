VS ronden kaap van 100.000 coronadoden

Hoewel het dagelijkse aantal besmettingen en doden afneemt, is het coronavirus nog lang niet uitgeraasd in de VS.

Volgens de Johns Hopkins-universiteit zijn er sinds woensdagnacht 100.047 coronadoden geteld in de Verenigde Staten. Daarmee is 's werelds grootste politieke, economische en militaire macht het eerste land dat de kaap van 100.000 slachtoffers rondt. De VS waren sowieso al het hardst getroffen land ter wereld, ver voor het Verenigd Koninkrijk (37.542 doden), Italië (33.072), Frankrijk (28.599), Spanje (27.117) en Brazilië (24.512).

Begin februari viel de eerste Amerikaanse coronadode. Eind maart waren dat er meer dan duizend. Nog eens tien dagen later werd de kaap van 10.000 slachtoffers gerond, drie weken daarna die van 50.000. Dat aantal is de voorbije maand nog eens verdubbeld.

New York

Het ergste leed lijkt in de VS wel achter de rug. Het dagelijkse aantal doden ligt sinds dit weekend op minder dan duizend, terwijl het dieptepunt op 15 april 2.748 slachtoffers bedroeg. Het aantal besmettingen lag de jongste dagen telkens op minder dan 20.000, waar de piek op 24 april 36.725 was.

Als ik mijn job niet goed had gedaan, hadden we anderhalf tot 2 miljoen mensen verloren. Donald Trump Amerikaans president

Dat komt vooral omdat in de staat New York, met 29.370 doden het epicentrum van de Amerikaanse coronacrisis, al weken het aantal besmettingen en doden fors afneemt. Ook in de andere vier hardst getroffen staten - New Jersey (11.339), Massachusetts (6.473), Michigan (5.334) en Pennsylvania (5.265) - is dat het geval.

Leed niet voorbij

Hoewel het mondiale epicentrum van de gezondheidscrisis, die begon in China en uitdeinde naar Europa en de VS, zich nu vooral in Latijns-Amerika bevindt, is het Amerikaanse leed echter nog lang niet geleden. De daling van het aantal besmettingen en doden verloopt in de VS een pak trager dan in Europa. Mogelijk is dat het gevolg van de snelle afbouw van de lockdownmaatregelen die eind april begon in tal van Amerikaanse staten.

In zeker 15 staten blijft het aantal besmettingen zelfs toenemen. Dat kan deels verklaard worden omdat er nu meer coronatests uitgevoerd worden. Maar in enkele staten, zoals Virginia, Mississippi en Arkansas, loopt de dodentol ook weer op.

Oversterfte

In het gros van de Amerikaanse staten bevindt de curve van het aantal besmettingen en doden zich sowieso nog op een plateau, zodat van een significante daling nog geen sprake is. In vijf staten, waaronder het volkrijke Californië en Ohio, werd de piek van het dagelijkse aantal doden ook pas de voorbije week bereikt.

Bovendien gaan wetenschappers ervan uit dat de ware dodentol de 100.000 aanzienlijk overschrijdt die woensdag officieel geteld zijn. De oversterfte - het verschil tussen het gemiddelde aantal doden van de voorbije jaren en die van dit voorjaar - ligt een pak hoger dan het officiële aantal Amerikaanse coronadoden.

Trump

Ondertussen blijft het debat over de politieke schuldvraag in de hypergepolariseerde VS volop woeden. Critici herhalen dat Republikeins president Donald Trump de gezondheidscrisis aanvankelijk zwaar onderschatte, en daarna te weinig deed om het gebrek aan tests, beademingstoestellen en beschermend materieel weg te werken. Dat hij onvoldoende de nood van social distancing onderstreepte, en zelfs zijn achterban opjutte tegen gouverneurs die strenge lockdownmaatregelen invoerden.

Trump counterde die kritiek snel door te stellen dat 'de remedie erger is dan het probleem zelf', dat de gezondheidsmaatregelen de economische ravage van de coronacrisis nog vergroten. In april gingen ruim 20 miljoen jobs verloren, de werkloosheidsgraad steeg plotsklaps van 4,4 naar 14,7 procent. Ook verweet hij vooral Democratische gouverneurs onkunde, en legde hij de schuld bij China dat als broeihard van het coronavirus onvoldoende snel zou hebben ingegrepen.