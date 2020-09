VS ronden kaap van 200.000 coronadoden

Hoewel de dagelijkse Amerikaanse dodentol weer daalt, verhuist het coronavirus steeds meer naar de Midwest.

De Verenigde Staten hebben als eerste land ter wereld de kaap van 200.000 coronadoden gerond. The New York Times telt nu 200.731 doden, op meer dan 6,8 miljoen besmettingen. Het ware aantal Amerikaanse slachtoffers ligt vermoedelijk nog een pak hoger. Volgens de overheidsdienst CDC loopt de oversterfte - het aantal doden dit jaar tegenover het gemiddelde van de voorbije jaren in dezelfde periode - al op tot bijna 263.000.

De VS staan zo in voor een vijfde van de bijna 1 miljoen coronadoden wereldwijd. Al maanden zijn ze veruit het zwaarst getroffen land, voor Brazilië (137.272), India (88.935), Mexico (73.697) en het Verenigd Koninkrijk (41.877).

Raciale minderheden

Net zoals elders treft het virus in de VS vooral ouderen. 79 procent van de doden is 65 jaar of ouder. 54 procent zijn ook mannen. En raciale minderheden worden disproportioneel hard getroffen. 50 procent van de doden zijn blanken, terwijl die 60 procent van de bevolking vertegenwoordigen. Afro-Amerikanen, die maar 12,5 procent van de bevolking vertegenwoordigen, staan in voor 21 procent van de doden. Bij latino's is dat ook 21 procent, terwijl ze 18 procent van de bevolking vertegenwoordigen.

De top vijf van de hardst getroffen staten weerspiegelt perfect hoe het dodelijke virus nu al maanden door de VS sluipt, en steeds nieuwe regio's treft. New York (32.700 doden) en New Jersey (16.069) staan nog steeds op plekken 1 en 2. Zij waren in maart en april het epicentrum. Daarna trok corona van het noordoosten naar de westelijke en zuidelijke staten. Tijdens de zomer liep het dodentol zo razendsnel op in Texas (15.212 doden), Californië (15.06) en Florida (13.319).

Midwest

Dezer dagen is de Amerikaanse dodentol opnieuw gedaald tot minder dan 1.000 per dag, al bewijst het zevendaagse gemiddelde van 721 dat het virus allesbehalve de VS verlaten heeft. Meer nog, nu lijkt de Midwest aan de beurt om het coronajuk te voelen. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt nu nergens in de VS zo hoog als in North Dakota (317), South Dakota (234), Wisconsin (225), Oklahoma (194) en Arkansas (190).

In South Dakota kwamen vorige maand zo'n kwart miljoen motorliefhebbers bijeen, vaak zonder mondmasker en social distancing. ©AFP

Een mogelijk verklaring ligt in Sturgis, een stadje in South Dakota waar vorige maand naar jaarlijkse gewoonte honderdduizenden motorliefhebbers een weeklang bijeenkomen - zonder social distancing en mondmasker. Tegelijk loopt het aantal besmettingen op Amerikaanse universiteiten snel op. Omdat jongeren minder zware coronaverschijnselen vertonen, en getroffen Midwest-regio's minder veelal minder inwoners tellen, vertaalt zich dat nog niet in fors meer ziekenhuisopnames of doden.

