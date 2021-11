'VS staan nog veraf van raciale gerechtigheid'

Drie blanke Amerikanen zijn veroordeeld voor de moord op een zwarte jongeman. Black Lives Matter resoneert in almaar meer rechtbanken, maar de weg naar raciale gelijkheid in de VS is nog lang.

Een rechtbank in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia heeft woensdag drie blanke mannen veroordeeld voor de moord op Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte jogger. Travis McMichael, zijn vader Gregory en hun buurman William Bryan riskeren levenslange celstraffen.

De essentie Drie blanken reden vorig jaar de zwarte twintiger Ahmaud Arbery, die ze verdachten van diefstal, klem en schoten hem neer. Ze riskeren levenslang.

In een even polariserende zaak kreeg de blanke tiener Kyle Rittenhouse vorige week de vrijspraak, nadat hij twee Black Lives Matter-betogers had neergeschoten.

Uit onderzoek blijkt dat zwarten voor hetzelfde misdrijf een straf krijgen die 19 procent langer is dan die voor blanken.

De zaak-Arbery leidde vorig jaar, samen met de dood van George Floyd na excessief politiegeweld, tot massale Black Lives Matter (BLM)-protesten. 'De vonnissen tonen aan dat ons gerecht zijn taak vervult', reageerde president Joe Biden. Tegelijk laakte hij de 'verschrikkelijke herinnering aan hoever we moeten gaan in de strijd voor raciale gerechtigheid in dit land'.

Schermvullende weergave Vader en zoon McMichael riskeren een levenslange celstraf. ©EPA

In februari 2020 achtervolgden de McMichaels en Bryan gewapenderhand in twee trucks Arbery, die door hun buurt in het kuststadje Brunswick liep. Er waren diefstallen gemeld, en Arbery bleek meerdere malen een werf betreden te hebben - zonder iets beschadigd te hebben. Toen ze hem klemreden, ontstond een handgemeen en loste McMichael junior drie dodelijke schoten.

Het drietal riep zelfverdediging in. Hun advocaten verwezen naar een 19de-eeuwse wet uit de burgeroorlog, die intussen ingetrokken is, waarbij burgers in Georgia arrestaties mogen verrichten als ze een misdrijf vermoeden. Wapendracht is er sowieso vrij.

Het is goed te zien dat racisme verloren heeft. Dit zal nog jaren herinnerd worden. Je kan het belang van dit vonnis niet overschatten. Chris Stewart Advocaat van zwarte slachtoffers

Tegenstanders noemen Arbery's dood 'een 21ste-eeuwse lynchpartij'. En vragen zich af waarom het trio pas na twee maanden gearresteerd werd, toen Bryans videobeelden van de moord uitlekten. De toenmalige lokale openbaar aanklaagster staat nu zelf terecht, omdat ze McMichael senior, een ex-onderzoeker van haar departement, beschermde.

'Het is goed te zien dat racisme verloren heeft', zei Chris Stewart, een advocaat die zwarte slachtoffers van blank politiegeweld bijstaat. 'Dit zal nog jaren herinnerd worden. Je kan het belang van dit vonnis niet overschatten.'

In juni kreeg Derek Chauvin, de agent die negen minuten een knie op de nek van George Floyd zette tot hij stikte, ruim 22 jaar cel. Anderzijds, vorige week kreeg Kyle Rittenhouse de vrijspraak in een andere zaak die de raciale polarisatie in de VS op scherp zet. De toen 17-jarige Rittenhouse trok vorig jaar naar Wisconsin, waar hij tijdens gewelddadige BLM-protesten twee betogers doodschoot.

Het Rittenhouse-verdict is het Amerika dat ik verwacht. Het Arbery-verdict is het Amerika waar ik voor ijver. Lenny Duncan Dominee

Rechts Amerika loofde het vonnis als een legitimatie van het recht op wapendracht en zelfverdediging. Trump ontving Rittenhouse deze week en noemde hem 'een aardige jongeman'.

'Dat een blanke man staatsgrenzen kan oversteken, gewapend met een aanvalsgeweer, en zich in een confrontatie stort met meerdere doden zonder strafrechtelijke verantwoording te moeten afleggen, is een al te vertrouwd resultaat in een land waar racisme het systeem blijft verrotten', fulmineerde de burgerrechtenorganisatie SPLC. Een pijnlijk voorbeeld: woensdag kwam in Missouri Kevin Strickland vrij, een zwarte man die 42 jaar vastzat voor een moord die hij niet pleegde.

Wetenschappelijke data bevestigen die raciale verschillen grotendeels. Terwijl Afro-Amerikanen maar 13 procent van de bevolking vertegenwoordigen, bevolken ze 40 procent van 's lands gevangenissen. Trump voerde met zijn First Step Act een belangrijke hervorming van het strafrecht door die minderheden beter beschermt, maar veel extra stappen zijn nodig.

21% minder strafvermindering Zwarten maken 21 procent minder kans of strafvermindering dan blanken. Krijgen ze die toch, dan is hun straf nog altijd 17 procent langer.

Onderzoek van het US Sentencing Committee, het overheidsorgaan dat strafmaten bepaalt, toont aan dat zwarten bij soortgelijke misdrijven een straf krijgen die gemiddeld 19 procent langer is dan die voor blanken. Ze maken 21 procent minder kans op strafvermindering. Krijgen ze die toch, dan is hun straf nog 17 procent langer.