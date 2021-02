VS staken militaire steun aan oorlog in Jemen

De Amerikaanse president Joe Biden maakt een einde aan zes jaar Amerikaanse inmenging in de oorlog in Jemen.

Biden kondigde het nieuws aan bij een bezoek aan het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Deze oorlog moet stoppen. Om daartoe bij te dragen, stoppen we met de militaire steun aan de oorlog in Jemen, inclusief de verkoop van wapens.'

De VS zijn van in het begin betrokken bij de proxyoorlog in Jemen. De sjiitische Houthi-rebellen wierpen in 2015 de overwegend soenitische regering omver. Een brede coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië kruist sindsdien de wapens met de Houthi's, die ruggensteun krijgen van Iran. Biden zegt nu de militaire steun op aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, een andere belangrijke partner in de coalitie.