VS starten grootste vaccinatieprogramma ooit

In Kentucky laden medewerkers van UPS de eerste coronavaccins van Pfizer over.

In de VS zijn maandag de eerste verpleegkundigen ingeënt met het coronavaccin van Pfizer. Tegen Nieuwjaar moeten al 20 miljoen mensen een prik hebben gehad. De logistieke uitdagingen zijn echter legio.

Net nu de tragische kaap van 300.000 coronadoden gerond is, en de aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen op recordhoogtes zitten, starten de Verenigde Staten met een mammoetoperatie die vergeleken wordt met de landing op de Normandische stranden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maandag kregen de eerste Amerikanen - verplegend personeel en ouderen krijgen voorrang - hun eerste inenting.

De regering van uittredend president Donald Trump rekent daarbij in de eerste plaats op het vaccin dat de Amerikaanse farmareus Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech ontwikkelden, en dat de geneesmiddelenwaakhond FDA vrijdag definitief goedkeurde. Later deze week krijgt vermoedelijk ook het vaccin van de Amerikaanse biotechgroep Moderna groen licht.

Labyrinthische weg

De weg van lab naar patiënt is echter labyrintisch, en bezaaid met risico's. Hoewel de jongste weken miljoenen dosissen overgevlogen werden vanuit de Antwerpse vestiging in Puurs, ontwikkelt Pfizer de grondstoffen voor zijn Amerikaanse vaccins vooral in St. Louis, in de staat Missouri. Die worden dan omgezet in mRNA-technologie in Andover, in Massachusetts. Vervolgens gaat het naar de fabriek in Kalamazoo, in Michigan, waar de dosissen samengesteld worden.

Daar vertrokken zondag de eerste trucks naar de luchthavens van Grand Rapids en Lansing, vanwaar een luchtbrug op gang kwam naar de distributiehubs van FedEx en UPS in respectievelijk Tennessee en Kentucky. Hoewel de coronapandemie en de kerstdagen de online aankopen boosten, krijgen de coronavaccins de allerhoogste prioriteit. De volgende tussenstop zijn 64 federale overslagplaatsen in de hele VS.

Race tegen de klok

Daarna nemen de staten de verdeling over, naar duizenden ziekenhuizen, woonzorgcentra en apotheekketens. De grote uitdaging is dat het vaccin van Pfizer bewaard moet worden bij -70 graden Celsius. Elke lading van zo'n 5.000 dosissen is verpakt met droogijs, en voorzien van een gps-tracker en temperatuursensoren. Zo'n lading kan maar twee keer per dag worden geopend, en telkens niet langer dan drie minuten. Zodra een dosis ontdooid is, moet ze binnen zes uur toegediend worden. Tegelijk is een dosis na de productie maar 30 dagen werkzaam.

Een lading van op -70 graden Celsius bewaarde Pfizer-vaccins kan maar twee keer per dag worden geopend, en telkens niet langer dan drie minuten.

Er wacht dus een ultragecompliceerde race tegen de klok om die vaccins zo efficiënt mogelijk te verdelen. Vliegtuigen en trucks kunnen door het winterweer vertraging oplopen. In ziekenhuizen is het primordiaal dat de in te enten mensen stipt hun afspraak nakomen. Ook is het nagelbijten of de noodzakelijke spuiten, naalden, mondmaskers en handschoenen tijdig geleverd worden. En die hele operatie moet twee keer gebeuren, want de vaccins van Pfizer en Moderna behoeven een tweede inenting, drie weken na de eerste.

Groepsimmuniteit

Niettemin gelooft Moncef Slaoui, het in België opgeleide hoofd van Operation Warp Speed, dat tegen eind deze maand al 20 miljoen Amerikaan ingeënt zijn. Trumps opvolger Joe Biden ambieert dat aantal tegen eind april op te trekken tot 50 miljoen. Daarmee is de beoogde groepsimmuniteit wel nog veraf. Zo bestelde de regering-Trump te weinig dosissen, en leeft ook veel wantrouwen tegen de razendsnel ontwikkelde vaccins.