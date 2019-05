VS stellen beslissing over extra heffingen op Europese auto's uit

De Amerikaanse president Donald Trump kan het zich niet veroorloven Europa tegen zich in het harnas te jagen op een moment dat hij ook in een handelsvete met China verwikkeld is.

Trump beslist pas over een halfjaar of er hogere tarieven komen voor de invoer van auto's en auto-onderdelen uit Europa en Japan. Dat heeft het Witte Huis vrijdag bekendgemaakt.

De Amerikaanse president had er eerder mee gedreigd de tarieven tot 25 procent te verhogen omwille van de nationale veiligheid. Oorspronkelijk was aangekondigd dat de beslissing zaterdag zou worden genomen, maar ze komt er dus één dag voor het verstrijken van die deadline. Het Witte Huis heeft het over 'een uitstel van 180 dagen'. Dat moet het mogelijk maken de onderhandelingen voort te zetten.

Regering is verdeeld

Verschillende media hadden eerder deze week al over een mogelijk uitstel bericht. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid bestaan over de nieuwe heffingen. Onder meer handelsgezant Robert Lighthizer zou erop hebben aangedrongen ze voorlopig uit te stellen, uit angst de handelsgesprekken met de Europese Unie en Japan op te blazen. De Amerikanen kunnen het zich niet veroorloven die bondgenoten van zich te vervreemden nu ook de handelsvete met China aanhoudt.

Trump heeft zich in het verleden meermaals negatief uitgelaten over het handelsbeleid van de EU. Hij vindt dat het voor Europese producenten erg eenvoudig is om hun wagens naar de VS uit te voeren, terwijl dat voor Amerikaanse firma's omgekeerd veel lastiger is.

