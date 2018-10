VS stuurt duizenden militairen naar grens

Een topfunctionaris van de dienst douane en grensbeveiliging (CBP) zei dat de Amerikaanse autoriteiten twee grote groepen migranten volgen. 'We zullen niet toestaan dat een grote groep op een onveilige en onwettige wijze de VS binnentrekt', beklemtoonde CBP-commissaris Kevin McAleenan.

'Slechte mensen'

Een groep die richting de VS trekt, bestaat uit ongeveer 3500 mensen. Een andere groep, die zich bevindt tussen Guatemala en Mexico, uit circa 3000 migranten. McAleenan wees erop dat de migranten zich eerder niet hebben laten tegenhouden door lokale veiligheidstroepen. 'Die tactieken zijn anders dan wat we in verleden hebben gezien bij grote groepen. Daar willen we klaar voor zijn.'