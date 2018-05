VS trekken zich terug uit Iranakkoord

De Verenigde Staten stappen uit het nucleaire akkoord dat Iran, de Verenigde Staten en enkele Europese grootmachten in 2015 afsloten. Het Iraanse regime beloofde toen zijn nucleaire programma te bevriezen in ruil voor het opheffen van een aantal sancties tegen het land.

Sancties

Omdat de deal volgens Trump niet uitsluit dat Iran een kernwapen ontwikkelt, stappen de Verenigde Staten uit het akkoord. 'We kunnen geen Iraanse kernbom verhinderen door de verzwakte en rotte structuur van het huidige akkoord', stelde hij. 'Als ik toelaat dat die deal blijft bestaan, barst binnenkort een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten los.'

Daarbovenop kondigde de Amerikaanse president 'de zwaarst mogelijke sancties' aan tegen Iran en mogelijks ook tegen elk land of bedrijf dat het regime ondersteunt. Dat kan een groot effect hebben op Europese bedrijven die nu - in tegenstelling tot Amerikaanse ondernemingen - in Iran actief zijn. Bedrijven zouden 90 à 180 dagen krijgen om zich in orde te stellen met de Amerikaanse vereisten.