VS trekken zich terug uit VN-mensenrechtenraad

De Verenigde Staten vinden dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties slecht functioneert en stappen er daarom uit.

'De wreedste regimes van de wereld ontspringen de dans', zei Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, ter argumentatie van de beslissing van de regering van president Donald Trump. 'De mensenrechtenraad blijft landen beschuldigen die een positieve houding hebben ten opzichte van de mensenrechten om de aandacht af te leiden van de mensenrechtenschenders in hun eigen gelederen.'

Ook wij willen de mensenrechtenraad hervormen, maar dat willen we van binnenuit doen. Boris Johson Brits minister van Binnenlandse zaken

'Een jaar geleden hebben we gezegd dat we zouden opstappen als er geen vooruitgang kwam. Voortaan zullen we de mensenrechten verdedigen buiten de mensenrechtennaam.'

Haley zei dat de VS zich storen aan het feit dat Congo is verkozen als lid van de mensenrechtenraad. Ze hekelde ook dat de mensenrechtenraad nog geen enkele vergadering heeft gehouden over de toestand van de mensenrechten in Venezuela en Iran. Volgens haar schenkt de raad ook te veel aandacht aan de bezette Palestijnse gebieden in Israël.

Tandje bijsteken

Op de beslissing van de VS reageert Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, teleurgesteld. Zeid Ra’ad al-Hussein, de hoge gezant voor de mensenrechten bij de VN, zegt: 'Gezien de staat van de mensenrechten in de wereld op dit moment zouden de VS een tandje moeten bijsteken en zich niet terugtrekken.'

De Britse minister van Buitenlandse zaken, Boris Johnson betreurt de beslissing ook, al zegt ook hij dat de mensenrechtenraad moet hervormen. 'Maar we willen haar versterken van binnenuit.'

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch reageert afkeurend op de beslissing van de VS. 'De regering-Trump hanteert een eendimensionaal mensenrechtenbeleid. De verdediging van de misbruiken door Israël gaat voor op alles', zegt voorzitter Kenneth Roth. 'De VN-mensenrechtenraad heeft een belangrijke rol gespeeld in Noord-Korea, Syrië, Myanamar en Zuid-Soedan, maar Trump lijkt alleen te geven om Israël.'

Kritiek

De beslissing komt er op een moment waarop de VS veel internationele kritiek krijgen om hun migrantenbeleid. Op dit moment worden in Texas 2.000 Zuid-Amerikaanse kinderen gescheiden van hun ouders gevangen genomen omdat ze illegaal in het land verblijven.