VS verliezen 22 miljoen jobs in één maand

Meer dan 5 miljoen Amerikanen hebben vorige week een eerste werkloosheidsuitkering aangevraagd. Het aantal extra werklozen groeide de jongste vier weken met 22 miljoen.

Het gaat van kwaad naar erger met de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie. Ruim 5,2 miljoen Amerikanen hebben vorige week een eerste werkloosheidsuitkering aangevraagd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Arbeid.

Die cijfers tonen aan dat de Amerikaanse economie aan een hoog tempo jobs blijft verliezen. De jongste vier weken hebben liefst 22 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is meer dan het aantal banen dat is gecreëerd sinds de start van de economische heropleving in juni 2009.

Economen ramen dat de werkloosheidsgraad in de VS is gestegen naar liefst 17 procent. Nooit waren zo veel Amerikanen werkloos. De hoogste werkloosheidsgraad tot nu bedraagt 10,8 procent en dateert van oktober 1982, na een dubbele recessie.

Klein lichtpunt

Het enige lichtpunt is dat het nieuwe aantal eerste aanvragen van een uitkering kleiner is dan een week geleden en kleiner dan verwacht. Economen hadden 5,5 miljoen extra werklozen voorspeld. Maar de nieuwe cijfers zijn niet noodzakelijk goed nieuws. Ofwel vertraagt de stijging van de werkloosheid, ofwel kan de overheid niet tijdig alle aanvragen verwerken. Beleggers focusten op de positieve interpretatie van de cijfers. De Amerikaanse aandelenmarkten openden licht hoger.

Maar de aanhoudende en sterke stijging van de werkloosheid is een zoveelste teken dat de VS zich in een zware recessie bevinden. Woensdag werden al enkele zeer slechte cijfers gepubliceerd over de economische activiteit. De omzet van de kleinhandel is nog nooit zo veel gedaald als in maart, omdat duizenden winkels gesloten zijn door quarantainemaatregelen. De industriële productie daalde in maart het meest sinds 1946, net na de Tweede Wereldoorlog.

Trump

Het Internationaal Monetair Fonds voorspelde dinsdag dat de Amerikaanse economie in 2020 met 5,9 procent zal krimpen. De interntionale instelling voorspelde ook dat de werkloosheidsgraad zal verdrievoudigen van 3,7 procent in 2019 tot 10,4 procent in 2020. Dat jaargemiddelde voor dit jaar verbergt een veel hogere piek van de werkloosheid in het tweede kwartaal.