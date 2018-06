VS verwacht Noord-Koreaanse denuclearisering binnen Trumps ambtstermijn

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weerlegt de kritiek dat het ondertekende akkoord geen specifieke verplichtingen voor Noord-Korea inhoudt.

Daags na de historische top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een persconferentie. Er kwam kritiek op het ondertekende akkoord, omdat er geen concrete verplichtingen instonden voor het regime van Kim.

We hopen dat we de belangrijke ontwapening kunnen behalen in de volgende twee tot tweeënhalf jaar Mike Pompeo Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Er werd wel een akkoord bereikt over 'complete denuclearisering van het Koreaanse schiereiland', maar in het document stond niet wanneer dat precies moet gebeuren. Op de vraag wat de tijdlijn is voor de ontwapening zei Pompeo dat het einde van Trumps ambtstermijn eind 2020 het doel is. 'We hopen dat we de belangrijke ontwapening kunnen behalen in de volgende twee tot tweeënhalf jaar.'

Ook de manier waarop de denuclearisering tot stand komt, staat niet in het document vermeld. 'We kunnen hier een semantische discussie houden, maar ik ben ervan overtuigd dat zij (de Noord-Koreanen, red.) begrijpen wat we bereid zijn te doen en wat we niet zullen doen. Ik ben er evenzeer zeker van dat ze begrijpen dat er diepgaande verificatie zal zijn', aldus Pompeo.

Bespottelijk

Pompeo raakte geïrriteerd toen hem gevraagd werd waarom er dan niets in het akkoord stond over die 'complete, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisering', een frase die hij regelmatig gebruikte voor de top. 'Ik vind die vraag beledigend, belachelijk en eerlijk gezegd bespottelijk.'

De Amerikaanse minister maakte duidelijk dat niet alles wat besproken is, in het akkoord staat. 'We konden niet over alles waar consensus over is, reduceren tot een geschreven document. Er is nog werk te doen, maar er is al veel gedaan dat het finale document overstijgt. Dat is het vertrekpunt voor verdere onderhandelingen', aldus Pompeo.

Simultaan

Wanneer die volgende onderhandelingen plaatsvinden, wist Pompeo nog niet. 'Ik ken de exacte timing voor onze verdere gesprekken niet, maar ik vermoed dat die snel volgen volgen eenmaal we in onze thuislanden zijn aangekomen. Waarschijnlijk in de komende twee weken.'

Pompeo probeerde ook de kritiek te counteren dat de VS en Noord-Korea verschillende interpretaties hebben van het akkoord. De Noord-Koreaanse staatstelevisie KCNA sprak over een denuclearisering die 'stap voor stap' en met 'simultane acties' zal gebeuren. Dat staat haaks op het standpunt van de VS, die weigeren sancties op te heffen voor Noord-Korea al zijn kernwapens opgegeven heeft.