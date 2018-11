VS voeren alle sancties tegen Iran opnieuw in

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU hadden in 2015 een nucleair akkoord bereikt met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de VS echter eenzijdig teruggetrokken uit dat akkoord.

Maximale druk

Met de herinvoering van de sancties wordt Iran geconfronteerd met de strengste sancties uit de geschiedenis. 'De regering in Teheran zal geen inkomsten meer genereren uit de olie-industrie, om ze te investeren in terroristische en vijandige activiteiten', zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Washington. "Maximale druk is maximale druk."