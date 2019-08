VS weigeren visa aan wie overheidssteun krijgt

Wie na oktober een verblijfsvergunning in de Verenigde Staten wil krijgen, moet aantonen dat hij geen last is voor het gastland.

Mensen die sociale steun krijgen van de overheid of een te laag inkomen hebben, komen vanaf oktober niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning of een visum voor de Verenigde Staten. Dat staat in een verordening die de regering van de Amerikaanse president Donald Trump maandag heeft gepubliceerd.

Experts spreken over de meest drastische hervorming van het Amerikaanse migratiesysteem in lange tijd. Jaarlijks zouden honderdduizenden migranten zo de toegang tot het land ontzegd worden. De maatregel gaat op 15 oktober in zonder dat het Congres zich erover moet buigen.

Immigranten die in aanmerking komen voor overheidssteun en zo een 'last voor de gemeenschap' worden, mogen het land niet in. Wie al in de VS is, krijgt geen green card of verblijfsvergunning, staat in de nota. Wie al een verblijfsvergunning heeft, zal de Amerikaanse nationaliteit niet krijgen.

Slagen in het leven

De nieuwe regeling is gericht tegen arme immigranten, die voor een beperkte periode profiteren van een woontoelage of voedselbonnen als ze in de VS aankomen. 'Met de regeling verdedigt de administratie van president Trump opnieuw de idealen van autonomie en individuele verantwoordelijkheid, door te verzekeren dat immigranten in staat zijn zichzelf te onderhouden en hier te slagen in het leven', zegt Ken Cuccinelli, interim-directeur van de Amerikaanse immigratiediensten.

Volgens het Witte Huis beschermt de nieuwe regeling de Amerikaanse belastingbetaler, stelt ze het systeem van overheidssteun veilig voor kwetsbare Amerikanen en zal ze ertoe leiden dat de wet wordt gerespecteerd.