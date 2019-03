VS weigeren visa voor onderzoekers Strafhof Den Haag

Washington heeft sancties genomen tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Die krijgen voortaan geen visum meer om in de VS onderzoek te doen naar de handelswijze van Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan.

Wie voor dat doel al een inreisvergunning had, raakt die kwijt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd.

De VS hebben al lang een slechte verstandhouding met het ICC. Het Strafhof heeft Amerikaanse soldaten en CIA-agenten beticht van foltering van gevangenen in Afghanistan. De regering-Trump is vastbesloten Amerikaanse militairen en functionarissen te beschermen tegen internationale vervolging. Vorig jaar al werden sancties in het vooruitzicht gesteld.

Het doel van de nieuwe regel is om een verandering van het beleid van het ICC tegenover de VS en hun bondgenoten teweeg te brengen. Ook andere maatregelen, zoals economische sancties, zouden kunnen volgen, luidt het in Washington.

Afghanistan

Pompeo wilde niet kwijt hoeveel mensen getroffen worden door de maatregel, maar verzekerde wel dat de eerste visa al geweigerd zijn. De maatregel zou volgens het persbureau AFP vooral gericht zijn tegen de procureur van het ICC, Fatou Bensouda.

Zij had begin november aan de rechters de toestemming gevraagd om een onderzoek te starten rond vermoedelijke oorlogsmisdaden tijdens het Afghaanse conflict door Amerikaanse militairen. Het Witte Huis had daarop gedreigd met sancties tegen het ICC, waarvan de VS zelf geen lid zijn, als ze stappen zouden ondernemen tegen Israël of de VS.