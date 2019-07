VS werpen extra dam op tegen migranten uit Centraal-Amerika

De VS voeren de strijd tegen migratie vanuit Centraal-Amerika op. Wie na een passage door Mexico aan de Amerikaanse zuidgrens een asielaanvraag indient, krijgt nul op het rekest.

‘De Verenigde Staten zijn een grootmoedig land, maar het wordt helemaal overdonderd door de honderdduizenden buitenlanders aan de zuidgrens. Velen onder hen zijn vergeefs op zoek naar asiel in ons land’, zei de Amerikaanse minister van Justitie William Barr maandag. Daarom dringt een verstrenging van de asielprocedure zich volgens de minister op.

Vanaf dinsdag verdwijnen asielaanvragen automatisch in de prullenmand als migranten die, na een tocht door Mexico en andere Centraal-Amerikaanse landen, pas aan de Amerikaanse zuidgrens indienen. ‘Voortaan moeten die mensen hun asielprocedure beginnen in een ‘derde land’ waardoor ze reizen op weg naar de VS.’ De nieuwe regelgeving geldt ook voor kinderen die de grens alleen oversteken.

Tijdelijk

De ploeg van president Donald Trump maakt er geen geheim van dat ze daarmee vooral economische migranten wil ontmoedigen de tocht naar de VS aan te vatten. Want de nieuwe procedure geldt niet voor mensen die in het eigen land het risico lopen op vervolging en marteling. Slachtoffers van mensenhandelaars of migranten van wie de asielaanvraag in een derde land verworpen is, kunnen aan de grens van Mexico met de VS ook nog eens hun kans wagen.

De VS zijn een grootmoedig land maar het wordt overdonderd door de honderdduizenden buitenlanders aan de zuidgrens. William Barr Minister van Justitie VS

De Amerikaanse regering benadrukte dat het om een ‘tijdelijke’ maatregel gaat. Ze rekent er nog altijd op dat het Amerikaanse Congres groen licht geeft aan strengere migratiewetten. Het is afwachten of de nieuwe regeling lang van kracht blijft. Juridische procedures hangen in de lucht.

Trumps nieuwe zet komt niet als een verrassing. Sinds begin dit jaar zien de VS aan hun zuidgrens weer steeds meer migranten opduiken. Het leeuwendeel komt uit Centraal-Amerika. Vooral Guatemalteken, Hondurezen en Salvadoranen slaan massaal op de vlucht voor het geweld en de economische malaise in hun thuisland. Allen dromen ze ervan asiel te krijgen in de VS en er een nieuw leven op te bouwen.

Illegaliteit

Maar de erkenningsprocedures nemen veel tijd in beslag. Tijdens de behandeling verdwijnen sommigen in de illegaliteit. Anderen verblijven lange tijd in vaak mensonterende omstandigheden in detentiecentra. Een meerderheid van de asielzoekers krijgt uiteindelijk te horen dat hun aanvraag is afgewezen is en dat ze terug naar het eigen land moeten. Vorig jaar dienden 162.060 mensen een asielaanvraag in de VS in. Slechts 13.168 van hen kregen goed nieuws.

Trump is vastbesloten het migratiethema weer uit te spelen tijdens de campagne van 2020.

De strijd tegen de migratie is al sinds de presidentsverkiezingen van 2016 een topprioriteit voor Trump. Hij is vastbesloten het thema weer uit te spelen tijdens de campagne van 2020. Voorlopig kan hij zijn kiezers niet echt bewijzen dat de vluchtelingenstroom door zijn beleid afgenomen is. In mei staken 144.000 migranten illegaal de grens met de VS over. Dat was het hoogste aantal sinds 2006. In juni waren het er wel 40.000 minder.

De hamvraag is of die daling toe te schrijven is aan het warme weer dat vluchtelingenkaravanen ontmoedigt of een gevolg is van de deal die Trump met Mexico heeft gesloten. Om aan handelstarieven te ontsnappen stemden de Mexicaanse autoriteiten er vorige maand mee in strenger op te treden tegen migranten aan hun zuidgrens.