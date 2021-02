VS zetten deur open voor mondiale digitaks

In tegenstelling tot Donald Trump verzet de regering van Joe Biden zich niet langer tegen een strengere belasting van technologiebedrijven.

De Verenigde Staten zijn bereid een grote struikelblok weg te nemen op de weg naar een internationaal akkoord over een digitaks, die onder meer Amerikaanse technologiereuzen als Google, Amazon, Facebook en Apple zwaarder zou belasten. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times vrijdagmiddag op gezag van ingewijden op de virtuele top van ministers van Financiën en centraal bankiers van de G20-landen.

De VS ijveren niet langer voor de invoering van een veilige haven. Janet Yellen Amerikaanse minister van Financiën

'De VS ijveren niet langer voor de invoering van een veilige haven', liet de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen daar aan haar collega's weten. Onder voormalig president Donald Trump eisten de VS dat het 'safe harbour'-principe deel zou uitmaken van welk fiscaal akkoord dan ook. Dat betekende kort gesteld dat technologiebedrijven op vrijwillige basis de digitaks al dan niet konden naleven.

Deal in juli?

Bij de vorige G20-top in oktober, toen Trump nog president was, draaiden de onderhandelingen dan ook op niets uit. Daardoor nam het pessimisme nog meer toe over de kans dat in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) snel een akkoord zou worden gesloten.

De VS zullen zich sterk inzetten voor beide peilers van het OESO-project: de fiscale uitdagingen van de digitalisering en een stevige mondiale minimumtaks. Adviseur van Yellen

Onder Trumps opvolger Biden lijken de gesprekken alsnog in een stroomversnelling te komen. Tegen juli zou er een deal kunnen zijn. Daarbij, zei een adviseur van Yellen aan Financial Times, zullen 'de VS zich sterk inzetten voor beide peilers van het OESO-project: de fiscale uitdagingen van de digitalisering en een stevige mondiale minimumtaks'.

Zeker in Europa klinkt de roep om een digitaks steeds luider. Nu ontwijken techreuzen via zusterondernemingen in fiscaal gunstige lidstaten als Ierland en Nederland makkelijk al te grote belastingen in Europese Unie. Als Google en Facebook geld verdienen met gepersonaliseerde advertenties en data uit Duitsland, moeten ze ook 'iets van die winst teruggeven aan onze gemeenschap', klonk het begin januari nog in een beleidsnota van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van bondskanselier Angela Merkel.

Franse taks, Amerikaanse toorn