VS zetten deuren open voor gevaccineerde reizigers

VS - Europa

Het huidige Amerikaanse beleid verbiedt de inreis van de meeste buitenlandse burgers uit onder meer Europa, India, Brazilië en China. De EU had in juni de reisbeperkingen nog opgeheven voor volledig gevaccineerde Amerikanen, zodat ze naar Europa konden komen zonder quarantaine of test. De VS gebruiken dezelfde vaccins als Europa, dus vond de EU speciale regels voor Amerikanen niet logisch.