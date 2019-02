VS zetten kernwapenverdrag met Rusland op de helling

De VS stappen uit het historische Amerikaans-Russische ontwapeningsverdrag INF, het verdrag voor Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) uit 1987. Dit heeft het Witte Huis aangekondigd.

De Verenigde Staten zouden over zes maanden geen partij meer zijn in dit verdrag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft wel gezegd dat zijn land bereid is met Rusland over ontwapening te spreken.

Het Kremlin reageerde ontstemd. 'De Amerikanen hebben een principiële afkeer om met ons over substantiële zaken te praten en onze argumenten te aanhoren', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag volgens het persbureau TASS. 'Daarom kan worden aangenomen dat de VS al geruime tijd hebben beslist om uit het verdrag te stappen.' 'We betreuren ten zeerste dat de VS de komende dagen zullen beginnen met hun plannen om te zetten.'