VS zetten op twee na grootste smartphonefabrikant op zwarte lijst

Amerikaanse beleggers mogen niet langer investeren in Xiaomi en moeten hun posities afbouwen. De aanleiding zijn vermeende banden met het Chinese leger.

Xiaomi is de op twee na grootste maker van smartphones ter wereld en het Chinese antwoord op Apple. Naast erg gewilde slanke smartphones produceert het bedrijf ook elektrische scooters, oortjes en slimme rijstkokers.

Volgens het persagentschap Bloomberg was het niet verwacht dat de regering-Trump ook Xiaomi zou treffen. Na het bekendmaken van het nieuws ging het aandeel vrijdag met een verlies van 11 procent hard onderuit op de beurs in Hongkong.

Xiaomi ontkent de banden met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Het leger heeft volgens de woordvoerder ook geen belang in het technologiebedrijf.

De maatregel tegen Xiaomi volgt op vergelijkbare acties tegen drie Chinese telecombedrijven. De handel in aandelen van die bedrijven aan de beurs in New York werd vervolgens door beursuitbater NYSE opgeschort. Ook werden ze uit wereldwijd toonaangevende beursgraadmeters gehaald.