VS zien Iran achter aanslag in Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS na de aanslag op een Saoedische olie-installatie klaar is voor actie, in samenspraak met Saoedi-Arabië.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de Verenigde Staten 'locked and loaded' zijn na de aanslag op een Saoedische olie-installatie die de olieprijs maandag doet opveren. 'Locked and loaded' is een wapenterm die aangeeft dat een geweer geladen en schietklaar is.

Trump voegde er aan toe dat er nog zekerheid moet komen over wie achter de aanslag zit en dat hij overleg wil plegen met Saoedi-Arabië.

De Amerikaanse president wijst niet expliciet met de vinger naar Iran, maar zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo doet dat wel. 'Na alle oproepen om de situatie niet te laten escaleren, heeft Iran nu een ongeziene aanval gelanceerd op de energiebevoorrading van de wereld', zei hij.

Een Amerikaanse topambtenaar zei zondag aan persagentschappen dat er bewijzen zijn dat de aanslag niet vanuit het zuiden kwam, waar Yemen ligt. De aanslag gebeurde volgens hem niet met drones maar met raketten. Saudi-Arabië heeft nog geen vermoedelijke schuldige aangewezen.

Olievoorraden

Trump nam ook maatregelen om de oliemarkten te kalmeren. Hij gaf groen licht om de Amerikaanse noodvoorraden vrij te geven, zodat de aanbodschok beperkt wordt. Door het uitvallen de olie-installatie in Saudi-Arabië valt vijf procent van de wereldproductie weg.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran wees de Amerikaanse beschuldigingen af als 'onbeduidend'. Tegelijk sprak een officier van de Republikeinse Garde in Iran op het nieuwsagentschap Tasnim News dreigende taal. 'Alle Amerikaanse legerbasisen en vliegdekschepen in een straal van 2.000 kilometer rond Iran liggen in het bereik van onze raketten', zei hij.