VS zijn zelf hoofdschuldige handelstekort

Dat grote deficit is niet alleen te wijten aan de dumping van gesubsidieerde producten door landen als China . Ook de heropleving van de Amerikaanse economie speelt een belangrijke rol. Amerikaanse gezinnen consumeren veel en sparen weinig omdat ze optimistisch zijn over de economie. Ze kopen niet alleen Amerikaanse maar ook veel buitenlandse producten.

Ook de dalende concurrentiekracht heeft een impact op de handelsbalans. ‘De VS hebben te weinig ingezet op een versterking van hun staal- en aluminiumindustrie’, zegt Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC en specialist internationale handel. ‘Europa koos voor innovatie om de concurrentie met opkomende economieën aan te gaan. De VS waren veel defensiever.’

Voorts is de daling van de werkgelegenheid in de industrie vooral te wijten aan de stijgende productiviteit. Ook in andere rijke landen zijn de jongste decennia veel jobs verdwenen in de industrie.

Stijgende consumptieprijzen

Maar dat ideale scenario voor Trump veronderstelt dat er voor de rest niets verandert en dat is in de praktijk niet het geval. Importtaksen zullen de staalprijzen in de VS doen stijgen. Omdat staal in veel producten wordt verwerkt zullen ook de consumptieprijzen stijgen en dat heeft een negatieve invloed op de koopkracht van de Amerikanen.