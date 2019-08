Van seksueel misbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein overleden

Epstein zou volgend jaar terecht moeten staan omdat hij tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida seksueel misbruikt zou hebben. In afwachting zat hij opgesloten in een gevangenis in New York. Drie weken geleden werd de man al eens teruggevonden in zijn cel met verwondingen aan de hals. Hij stond al onder strengere bewaking vanwege die eerdere zelfmoordpoging. De New York Times schrijft, op basis van officiële bronnen die anoniem willen blijven, dat de miljardair zichzelf heeft opgehangen in zijn cel en dat zijn lichaam om 7.30 uur plaatselijke tijd werd gevonden.