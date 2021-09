Vastgoedmiljonair nieuwe VS-ambassadeur in België

Michael M. Adler wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in België. De miljonair en vastgoedontwikkelaar uit Florida heeft geen diplomatieke ervaring. Bovendien aasde hij op het ambassadeurschap in Israël.

De naam van Adler circuleert al sinds president Joe Biden in januari de eed heeft afgelegd. Maar niet voor België. Op de Amerikaans-Joodse nieuwssite The Forward bevestigde de zakenman toen al dat Biden hem als een optie zag. 'Het ambassadeurschap in Israël moet gaan naar wie volgens de regering het best geplaatst is om de positieve relatie te onderhouden. Denk ik dat ik die persoon kan zijn? Absoluut. En interesseert de job me? Absoluut?'

Het draait echter anders uit. De zakenbankier Thomas Nides mocht in juni zijn intrek nemen in de ambassade in Jeruzalem. Adler kon zich opnieuw toespitsten op zijn rol als CEO en voorzitter van zijn vastgoedbedrijf Adler Group. Die bezit telt van Florida tot Texas meer dan 10.000 huurappartementen en 1,8 miljoen vierkante meter handelsruimte.

Ik zal hard werken om de nauwe banden tussen onze regeringen en onze burgers nog te versterken. Michael M. Adler Nieuwe VS-ambassadeur in België

De miljonair onderhoudt al decennialang een goede relatie met Biden. Toen Biden in 2008 een eerste gooi deed naar het presidentschap, trad Adler op als zijn financiële topman. Tijdens de presidentsrace vorig jaar steunde Adler niet alleen het Democratische kamp, hij dook in campagnemeetings in Florida ook geregeld op als plaatsvervanger van Biden.

Goede vrienden

Het mislopen van Jeruzalem lijkt met zijn benoeming in Brussel verteerd. 'De relatie tussen de VS en België is er een van goede vrienden en NAVO-bondgenoten', stelt hij in een verklaring. 'Ik zal hard werken om de nauwe banden tussen onze regeringen en onze burgers nog te versterken.'