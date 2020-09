Verdachte schietpartij Portland zelf doodgeschoten

De vermoedelijke moordenaar van een extreemrechtse betoger in Portland blijkt een extreemlinkse activist, die zelf overleden is toen de politie hem probeerde te arresteren.

De vermoedelijke moordenaar afgelopen weekend van Aaron Danielson, een extreemrechtse betoger in de stad Portland, is donderdagavond volgens The New York Times zelf omgekomen bij een poging hem aan te houden in een voorstad van Seattle.