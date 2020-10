Verenigde Staten worstelen met piek in besmettingen

Op enkele dagen voor de presidentsverkiezingen kleurt vooral het Amerikaanse 'middenrif' door de opmars van het virus dieprood.

In het spoor van Europa kampen ook de Verenigde Staten deze herfst met een zorgwekkende opmars van het aantal covid-19 besmettingen.

Een exacte wetenschap is het dagelijks opmeten van besmettingen uit de 50 deelstaten gelet op vertraging in de rapportering niet. Maar over één iets zijn alle tellers het eens: er zijn nog nooit zo veel besmettingen vastgesteld. Johns Hopkins University telde vrijdag meer dan 94.000 besmettingen, The New York Times - dat een eigen databank bijhoudt - bijna 100.000.

Schermvullende weergave Joe Biden vrijdag op campagne in Wisconsin ©AFP

Ook het zevendaags gemiddelde van Johns Hopkins - dat minder beïnvloed wordt door flessenhalzen in de rapportering - toont een zorgwekkende trend. In deze golf zitten de Verenigde Staten nu aan gemiddeld 77.000 besmettingen per dag, een record. De eerste piek in de lente trof vooral het noordoosten, met name New York City en omgeving, keihard. De zomerse piek in besmettingen overspoelde hoofdzakelijk zuidelijke deelstaten als Florida en Texas.

Waren de eerste twee pieken nog gelokaliseerd, dan is de huidige piek meer als een heidebrand die stilaan heel het land in de greep houdt. Zwaarst getroffen zijn op de kaart van Johns Hopkins, die het aantal besmettingen afzet tegenover de bevolking, nu vooral dun bevolkte noordelijke prairie- en Rocky Mountainstaten als de twee Dakota's, Montana, Wyoming en Idaho. Maar ook in het zuidwesten (Arizona) en zuiden (Alabama en Mississippi) is het virus zorgwekkend snel in opmars. Alleen het dicht bevolkte noordoosten, waar het openbare leven sinds de eerste piek in april nooit helemaal genormaliseerd werd, blijft relatief gespaard.

Schermvullende weergave Donald Trump vrijdag op campagne in Wisconsin ©AFP

Het zwaarst getroffen van al is de staat Wisconsin. En dat is misschien wel de meest cruciale 'kantelstaat' in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november. De landbouwstaat in het midwesten, aan de oevers van Lake Michigan, switchte in 2016 van de Democraat Barack Obama naar de Republikein Donald Trump en vormde zo een doorslaggevende stem bij de verkiezing van deze laatste.

Niet verrassend dus dat Trump en zijn Democratische opponent Joe Biden de staat in de laatste dagen voor de stembusslag regelmatig bezoeken. Met fundamenteel verschillende rally's. Biden was vrijdag in de grootste stad, Milwaukee. Hij droeg een masker en hield het publiek op ruime afstand. Bijna terzelfdertijd was Trump op één van zijn klassieke rally's met dicht op elkaar gepakte mensen in de stad Green Bay, bekend van zijn iconische footballploeg Packers.

'In tegenstelling tot Donald Trump, gaan wij ons niet aan overgeven aan het virus', zei Biden. Trump zelf focuste op de economie en het forse herstel over het derde kwartaal: 'Biden gaat armoede, miserie en depressie brengen. Ik breng jobs, jobs en jobs.'