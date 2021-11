Verenigde Staten zetten bedrijf achter spionagesoftware Pegasus op zwarte lijst

Regeringsleiders wereldwijd reageerden onthutst op de onthullingen. Het handelsdepartement in de Verenigde Staten zet het bedrijf nu op een zwarte lijst, die de export naar bedrijven inperkt. NSO zal geen onderdelen kunnen kopen uit de Verenigde Staten zonder speciale licentie en bemoeilijkt de verkoop van de spionagesoftware. Een ander Israëlisch technologiebedrijf, Candiru, is ook op de lijst geplaatst. Het bedrijf zou net als NSO Group spyware hebben geleverd en ontwikkeld om journalisten, zakenlui en activisten te bespioneren.

Mensenrechten

De VS nemen die maatregel naar eigen zeggen om de cyberveiligheid van inwoners te beschermen. De regering maakt zich zorgen over de mensenrechtenschendingen, die gepaard gingen met het gebruik van de software. Dankzij de software konden overheden volgens de VS buiten hun eigen landsgrenzen druk uitoefenen op dissidenten, journalisten en activisten. 'Zulke praktijken bedreigen de internationale rechtsorde.'