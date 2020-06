Verenigde Staten zien coronabesmettingen pieken

Het vorige record (36.285) dateert van april toen Covid-19 vooral de oostkust in zijn greep had. Nu zijn het zuiden en het westen aan de beurt, met broeihaarden in de staten Florida, Texas, Oklahoma en South Carolina. Het dwingt Texas om zijn economie voorlopig nog op slot te houden .

China

Beter nieuws is er in China, waar het einde van de opflakkering in zicht is. Er werden dertien nieuwe gevallen gemeld, waarvan elf in Peking. Experts denken dat er over tien dagen geen nieuwe besmettingen meer zullen bijkomen in de hoofdstad.