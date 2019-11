Verlies in Kentucky maakt van Trump nog geen ‘fried chicken'...

De Republikeinen van Donald Trump hebben pijnlijke nederlagen geleden bij verkiezingen in Kentucky en Virginia. Toch zegt dat weinig over zijn eigen kansen herverkozen te raken.

‘Als je verliest, gaan ze zeggen dat ik de grootste nederlaag in de wereldgeschiedenis geleden heb. Dat kan je me niet aandoen’, grapte Amerikaans president Donald Trump maandag tijdens een grote campagnemeeting in Kentucky. Hij kwam er zijn Republikeinse partijgenoot Matt Bevin steunen, die daags nadien herverkozen hoopte te raken als gouverneur van Kentucky. Trump werd echter met een gekneusd ego wakker.

De nederlaag van de republikein Matt Bevin in Kentucky zegt meer over hemzelf dan over Trump of de Republikeinen.

Het conservatieve Kentucky, waar Trump bij de presidentsverkiezingen van 2016 Hillary Clinton nog versloeg met 30 procentpunten, stemde voor de Democratische kandidaat Andy Beshear. En in het naburige Virginia heroverden de Democraten ook nog eens voor het eerst in ruim 20 jaar de controle over het volledige deelstaatparlement.

Buitenwijken

Het doet de Democratische hoop nog wat meer toenemen over een jaar Trump uit het Witte Huis te kunnen kegelen, zeker nu ze in hun afzettingsprocedure tegen de president steeds meer bewijslast verzamelen. Zowel in Kentucky als in Virginia scoorden ze ook fors in de traditioneel Republikeinse stedelijke buitenwijken, zeker onder vrouwen, wat vorig jaar al de basis was van de Democratische herovering van het nationale Huis van Afgevaardigden.

Toch hoeft Trump zich nog niet te veel electorale zorgen te maken. De nederlaag van Bevin zegt meer over hemzelf dan over Trump of de Republikeinen. Bevin maakte zich erg onpopulair met pogingen de lokale gezondheidszorg en het pensioenstelsel te hervormen. Met zijn eigen trumpiaanse populisme joeg hij vakbonden in het harnas. En leraren schoffeerde hij door te stellen dat hun stakingen het kindermisbruik zouden doen stijgen. Dat Bevin toch maar 5.000 stemmen tekortkwam, nuanceert het Democratische hosanna danig. Bij de verkiezingen van andere lokale overheidsjobs stemde Kentucky dinsdag bovendien wel voor Republikeinse kandidaten.

Battleground states

Ja, amper 41 procent van de Amerikanen steunt nog Trumps beleid. In de nationale polls bedraagt zijn achterstand op de Democratische presidentskandidaten Elizabeth Warren, Bernie Sanders en vooral Joe Biden ruim 7 tot zelfs 10 procentpunten. Alleen, in 2016 haalde Trump ook 3 miljoen, of 2 procentpunten, minder stemmen dan Clinton. Amerikaanse presidenten worden echter staat per staat, waar telkens kiesmannen te winnen zijn, verkozen.

Een peiling van The New York Times in zes ‘battleground states’, waar Trump destijds zijn niptste zeges op Clinton boekte, leerde deze week dat vooral de Democraten stilaan ongerust mogen worden. In Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona en North Carolina, samen goed voor 91 van de 538 kiesmannen, ligt Trump nek aan nek met Biden.

Zeker laagopgeleide blanke kiezers, de basis van zijn succes in 2016, blijven Trump hondstrouw.

Sanders scoort enkel beter in Michigan. En Warren, stilaan de Democratische favoriete, zit alleen in Arizona in het beste geval op gelijke hoogte van Trump. Zeker laagopgeleide blanke kiezers, de basis van zijn succes in 2016, blijven Trump hondstrouw. 90 procent van wie destijds voor Trump stemde, zegt zijn beleid te steunen.