Verplichte vaccinatie voor Amerikaanse militairen

Het Pentagon heeft een plan klaar om de vaccinatie van Amerikaanse militairen te verplichten. Ten laatste op 15 september wordt die maatregel van kracht.

'Ik zal de goedkeuring van de president vragen om de vaccins uiterlijk medio september verplicht te maken, of onmiddellijk na de goedkeuring door de Food and Drug Administration', zegt minister van Defensie Lloyd Austin in een mededeling aan de troepen. 'Om deze natie te verdedigen, hebben we een gezonde en parate strijdkracht nodig.'

In de Verenigde Staten heeft het coronavaccin van Pfizer-BioNTech nog geen volledige goedkeuring van de geneesmiddelenwaakhond op zak. De verwachting is dat die er over enkele weken komt. Net dat vaccin wil de Amerikaanse regering inschakelen om de bijna 1,4 miljard soldaten in actieve dienst te prikken.

Vierde golf

De Amerikaanse president Joe Biden reageert tevreden op de mededeling van zijn defensieminister. Hij laat weten dat 'vaccinatie onze mensen in staat zal stellen gezond te blijven, hun gezinnen beter zal beschermen en zal maken dat onze strijdmacht klaar is om overal ter wereld in actie te treden'.

De maatregel volgt op een algemene vaccinatieverplichting voor alle federale ambtenaren en onderaannemers uit de privésector die voor de overheid werken en moet een vierde coronagolf helpen in te dijken. De erg besmettelijke deltavariant verspreidt zich met sprekend gemak in staten met een lage vaccinatiegraad. Dat zijn veelal de politiek conservatieve zuidelijke staten, waar de Republikeinen sterk staan. Zij verzetten zich tegen de mondmasker- en vaccinatieverplichtingen die Biden en co. afkondigen.