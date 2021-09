Vertrekken uit Afghanistan was 'de beste beslissing voor de VS'

De Amerikaanse president Joe Biden herhaalde in een toespraak nog eens dat het vertrek uit Afghanistan de enige juiste beslissing was. De internationale prioriteiten voor de VS zijn nu Rusland en China.

'Geen enkel land heeft in de geschiedenis meer gedaan om landgenoten te evacueren uit een ander land dan wij', zei Joe Biden dinsdag in een speech in het Witte Huis 24 uur nadat de laatste Amerikaanse soldaat uit Afghanistan is vertrokken. Dat meer dan 120.000 Amerikanen en Afghaanse bondgenoten dankzij de inderhaast opgezette luchtbrug geëvacueerd werden, noemde de Amerikaanse president een 'buitengewoon succes'.

100 tot 200 mensen moesten evenwel achtergelaten worden in Afghanistan. Dat de terugtrekking chaotisch verliep, counterde Biden met de stelling dat zulke missies altijd met 'uitdagingen' gepaard gaan. Het militaire vertrek uit het land is en blijft volgens Biden de juiste keuze.

'Vanuit de grond van mijn hart. Dit was een wijze beslissing, de beste beslissing voor Amerika', zegt Biden. De president wees daarbij op het kostenplaatje van 20 jaar aanwezigheid in het land: 2.000 miljard dollar. 'Dat is 300 miljoen dollar per dag, twee decennia lang.'

Al-Qaida

De doelen van de militaire interventie waren volgens Biden bovendien al lang bereikt. 'Meer dan 10 jaar geleden werd Al-Qaida al gedecimeerd. (...) Ik geloof niet dat de veiligheid van Amerika wordt vergroot door duizenden troepen in te zetten en miljarden uit te geven in Afghanistan', zei Biden. 'Deze beslissing gaat niet enkel over Afghanistan. Ze brengt een einde aan een tijdperk van grote militaire operaties bedoeld om andere landen te herschapen.'

Het terugtrekkingsakkoord dat voormalig president Donald Trump sloot met de taliban, liet Biden naar eigen zeggen geen andere keuze dan te vertrekken. 'Ofwel volg je de belofte van de vorige regering en verlaat je Afghanistan, ofwel zeg je dat we niet vertrekken en stuur je opnieuw tienduizenden troepen naar de oorlog.'

China en Rusland

Dankzij het vertrek zullen de VS kunnen focussen op hun echte internationale tegenstanders, China en Rusland. 'We zitten in een serieuze strijd met China. We krijgen te maken met uitdagingen op verschillende fronten met Rusland. We worden geconfronteerd met cyberaanvallen en nucleaire proliferatie. (...) Er is niets dat China en Rusland liever zouden hebben dan dat de VS nog een decennium vast zouden zitten in Afghanistan', zei Biden.